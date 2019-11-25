Дубилет: Кабмин до сих пор не изменил регламент подачи бумажных деклараций

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что работники государственных ведомств занимаются "бессмысленным документооборотом" из-за устаревшего регламента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, речь идет о подаче деклараций.

"В 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти. Согласно ему каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам, чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить. И вот, в 2016 году эти бумажные декларации изменили на декларации НАПК в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую", - пишет он.

Дубилет отмечает, что из-за межведомственной несогласованности, органы продолжают использовать устаревшие процедуры. Однако министр обещает исправить такое положение дел.

"И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации на них никто не подает. Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это изменить", - добавил он.

Напомним, Дубилет заявил о сокращении количества бумажных документов в правительстве.