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Во Львовской области пограничники задержали трех алжирцев

Во Львовской области пограничники задержали трех алжирцев

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во Львовской области пограничники задержали трех нелегалов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Военнослужащие Львовского отряда задержали трех иностранцев, которые намеревались попасть в страны ЕС. Информацию о появлении мужчин у украинско-польской границы сообщили пограничникам отделения инспекторов "Рава-Русская" работники оперативного подразделения. Вскоре незнакомцы были задержаны. Ими оказались мужчины неславянской внешности. После собеседования пограничникам стало известно, что это граждане Алжира, и мужчины намеревались в обход пункта пропуска попасть в одну из стран ЕС", - сообщили пограничники.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для выяснения нарушения и принятия правового решения о привлечении к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, украинцы яхтой пытались переправить в Италию более 70 нелегалов.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, мигранты, Госпогранслужба
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