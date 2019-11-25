Регистрация | Вход |
USD: 24,19 0,0101  EUR: 26,83 0,0886 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 ноября 2019 12:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
12405
Версия для печати

В Харькове ограбили нардепа из "Слуги народа"

В Харькове ограбили нардепа из "Слуги народа"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Харькове неизвестные обокрали автомобиль нардепа из фракции “Слуга народа” Кирилла Нестеренко. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Происшествие произошло вчера, 24 августа, во второй половине дня. Автомобиль нардепа был припаркован возле одного из домов в Шевченковском районе Харькова. Неустановленное лицо разбило заднее стекло автомобиля Honda CR-V, принадлежащий нардепу Нестеренко. Злоумышленникам удалось завладеть документами, среди которых удостоверение аспиранта и паспорт гражданина Украины, а также планшетом Ipad Mini.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Сам народный депутат информацию пока не комментировал.

Как писал УНН, в Одессе неизвестные обокрали дом местного депутата.

Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.