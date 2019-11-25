В Черниговской області рыбак провалился под лед и утонул

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Черниговской области в пруду утонул мужчина 1964 года рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 25 ноября в 08:07 в Службу спасения в Черниговском районе поступило сообщение, о том, что в пруду в поселке Седнев во время рыбалки попали под тонкий лед водоема отец и сын, 1964 и 1993 годов рождения соответственно.

По вызову оперативно прибыло отделение 4-го Государственного пожарно-спасательного поста в составе 3 человек личного состава и 1 единицы специальной техники.

К тому времени 26-летний мужчина успел самостоятельно выбраться из ледяной воды. К сожалению, его отец не спасся.

Спасатели с помощью лодки и веревки достали утопленника и доставитли его на берег.

Напомним, в Харьковской области и в селе Басово Золочевского района в озере утонул 5-летний мальчик.