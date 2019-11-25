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Контрабанда в древесном угле: из Украины хотели вывезти сигареты на 2,7 млн грн

Контрабанда в древесном угле: из Украины хотели вывезти сигареты на 2,7 млн грн

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая в мешках из-под древесного угля перевозила сигареты на сумму 2,7 млн грн. Об этом на странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, передает УНН.

"Контрабанда недели - сегодня не "импортная", а "экспортная". На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь. Это классический рисковый товар, поэтому сделали обзор. В мешках с углем были спрятаны сигареты, много сигарет. Всего оказалось 62 800 пачек украинского производства, где-то на 2,7 млн грн. Протокол изъятие, штраф - все "по рецепту". Интересно, это визит Премьер-министра Украины так повлиял на бдительность местных таможенников? Или просто совпадение?", - написал Нефедов.

Напомним, на Буковине Служба безопасности Украины предупредила контрабанду сигарет на почти 6 млн грн.

Источник: УНН
Теги: контрабанда, сигареты, Черновцы и Черновицкая область
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