Минэнерго РФ: следующая встреча по транзиту газа через Украину запланирована на 29 ноября

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Очередная трехсторонняя техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину запланирована на 29 ноября, ее формат будет определен в среду, 27 ноября. Об этом сообщил российскому агентству ТАСС в кулуарах “V Национального горнопромышленного форума” замминистра энергетики России Анатолий Яновский, пишет УНН.

“(Встреча) потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим”, — сказал он.

Ранее 20 ноября представители Украины, Евросоюза и России провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры и подвести итоги на этой неделе.

Яновский отметил, что позитивно оценивает итоги встречи 20 ноября. В настоящий момент идет отработка корпоративных документов. “Я считаю очень даже нормально (прошла встреча), позитивно я ее оцениваю. Идет отработка корпоративных документов”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Россия “сделала все меры” для решения газовых вопросов с Украиной. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.