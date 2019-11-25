В центре Харькова взорвалась машина

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Харькове, на улице Чайковского, взорвался автомобиль "Toyota Camry". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

“Информация о происшествии поступила в полицию 25 ноября около 10:13. Заявитель сообщил, что возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль „Toyota Camry“. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва.

“Злоумышленники, вероятно причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле “Opel Vectra” синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция “Перехват”, — сообщили в полиции.

Так, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выявление и задержание причастных к преступлению лиц.

Напомним, в Харькове произошел пожар возле зоопарка.