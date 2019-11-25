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В Кировоградской области из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады

В Кировоградской области из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В городе Светловодск Кировоградской области из-за порывов трубопровода на сегодняшний день без тепла остались 111 жилых домов и 2 детсада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Кировоградской области.

Так, 24 ноября было обнаружено 13 мест порывов трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения. Нарушены нормальные условия проживания почти 13 тысяч жителей.

Событие, которое произошло на территории города Светловодска, предварительно классифицировано как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня в соответствии с Государственным классификатором чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 07:00 25 ноября работает все котельные СП ООО "Светловодскбыт", которые обслуживают 246 жилых домов и 25 учебных заведений. 135 жилых домов и 23 учреждения образования обеспечены теплоснабжением; 111 жилых домов и 2 дошкольных учебных заведения не обеспечено в связи с порывами на сетях", - говорится в сообщении.

Для ликвидации порывов привлечены 13 бригад различных предприятий.

Напомним, к отоплению во время нынешнего сезона полностью подключили 20 областей Украины.

Источник: УНН
Теги: отопление, авария, трубопровод, Кропивницкий и Кировоградщина
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