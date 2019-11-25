Украинские моряки судна "Иван Голубец" вернулись домой

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ночью 25 ноября из Мавритании, где загорелся и затонул океанский траулер "Иван Голубец", четыре украинских моряка вернулись домой. Об этом в своем Twitter сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает УНН.

"Добрая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", в которых там было применено ограничительные меры. Спасибо министру Ould Cheikh Ahmed", - написал Заяц.

Напомним, 22 июля стало известно, что украинский траулер утонул у побережья Африки после пожара.

Позже Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Марокко сообщило, что на океанском траулере "Иван Голубец", на котором возник пожар у берегов Мавритании, находились почти три десятка граждан Украины.

Ранее УНН сообщал, часть экипажа океанского траулера "Иван Голубец", который загорелся и затонул у берегов Мавритании, вернулась в Украину.