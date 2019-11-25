Пекин прокомментировал уверенную победу оппозиции на выборах в Гонконге

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Центральные власти КНР выражают поддержку главе администрации Гонконга Кэрри Лам в руководстве городом и наведении порядка. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник прокомментировал итоги выборов депутатов районных советов, на которых уверенную победу одержали представители оппозиции, пишет УНН.

“Центральное правительство Китая решительно поддерживает главу этого специального административного района КНР Кэрри Лам в руководстве городом согласно законодательству”, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

“Мы также выражаем решительную поддержку мерам полиции по остановке насилия и восстановлению порядка, а также судебным органам города в привлечении к юридической ответственности виновных в актах насилия и других преступлениях”, — добавил дипломат.

На выборах убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции. Они получили почти 90% мест в районные советы в 18 округах Гонконга. Проправительственный блок, который ранее контролировал 75% мест в райсоветах, впервые потерпел сокрушительное поражение.

Голосование отразило настроения в обществе на фоне продолжающихся здесь с начала лета массовых протестов, вызванных попыткой продвижения властями законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай. Хотя нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, они стали серьезной проверкой поддержки населением протестного движения.