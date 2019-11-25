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Россия испытывает новое вооружение на Донбассе - разведка

Россия испытывает новое вооружение на Донбассе - разведка

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По информации разведки Объединенных сил, командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для испытания нового вооружения. Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"... ВС РФ продолжают использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения. В частности, на прошлой неделе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца", - отметил он.

По его словам, кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп.

Напомним, боевики начали обстрел Марьинки.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, вооружение, ВС РФ, ОРДЛО
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