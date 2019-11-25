Украинцы положительно оценивают инициативу Зеленского о переговорах с Путиным - опрос

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным положительно оценивают 75% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

Так, по данным опроса, инициирование Зеленским переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе положительно оценивают 75% украинцев, а отрицательно - 15%.

Справка: общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сказал последнему, что готов к любым форматам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не исключая при этом "нормандский формат".