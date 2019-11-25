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Зеленский назначил главу Черновицкой ОГА

Зеленский назначил главу Черновицкой ОГА

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука на должность главы Черновицкой областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента №866/2019 от 22 ноября 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Назначить Осачука Сергея Дмитриевича главой Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, в помещении Черновицкой облгосадминистрации состоится представление нового руководителя области.

Как сообщал УНН, в пятницу, 22 ноября, первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, Черновцы и Черновицкая область

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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