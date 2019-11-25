Зеленский назначил главу Черновицкой ОГА

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука на должность главы Черновицкой областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента №866/2019 от 22 ноября 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Назначить Осачука Сергея Дмитриевича главой Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, в помещении Черновицкой облгосадминистрации состоится представление нового руководителя области.

Как сообщал УНН, в пятницу, 22 ноября, первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета.