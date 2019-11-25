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Новосад объяснила свое заявление о том, что в Украине слишком много учителей

Новосад объяснила свое заявление о том, что в Украине слишком много учителей

Анна Новосад

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр образования и науки Анна Новосад прокомментировала свое заявление о том, что в Украине слишком много учителей, назвав фразу "вырванной из контекста". Об этом она сообщила журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Мои слова невозможно рассматривать без контекста, потому что я не говорила, что у нас много учителей. Мой тезис была в том, что у нас есть определенная диспропорция между городскими школами, а также школами, которые находятся в селах, поселках, в маленьких городках. В городах нам учителей не хватает, а в сельской местности, небольших городках у нас есть определенная непропорциональная ситуация, когда количество детей на учителя - оно значительно меньше, чем в городах. Это нужно исправлять", - рассказала Новосад.

Она также отметила, что учителя в определенной степени неравномерно распределены между городской и сельской территориями, а также между маленькими городками, поэтому в министерстве есть большой вопрос - как выглядит сеть школ.

"И вот сейчас воплощается аспект опорных школ, как один из инструментов улучшить образование в сельской местности. Это означает для учителей - если какая-то маленькая школа в селе будет закрываться - дети будут подвозиться в опорную школу. Безусловно, этой опорной школе нужно будет больше учителей, и эти учителя, преподававшие в маленькой школе, смогут переехать, или их будут подвозить в ту опорную школу", - добавила министр.

Ранее Новосад в одном из интервью заявила об избытке учителей в Украине и добавила, что этот вопрос является очень непопулярным.

Напомним, Президент Зеленский рассказал, что спорит с Новосад по новой программе образования.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, школа, учитель, Анна Новосад
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