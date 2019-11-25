Оржель: есть 100% риск прекращения транспортировки газа из России

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа из Российской Федерации. Об этом заявил на брифинге об изменениях в сфере энергетики и экологии министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Подземные газохранилища подготовлены в тех объемах для того, чтобы мы прошли со стабильным газообеспечением, теплоснабжением зимний период, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа (из России - ред.). Что это значит? У нас на 30% больше запасов, чем обычно, газа, мы с этими запасами газа можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией так и газом", - отметил Оржель.

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Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отправил российскому ПАО "Газпром" ответ на предложение о транзите газа, где указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Добавим, что 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.