Подписание договора с Газпромом является абсолютным приоритетом для Украины - Оржель

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Подписание договора о транзите газа с российским ПАО "Газпром" является абсолютным приоритетом для Украины. Об этом заявил на брифинге об изменениях в сфере энергетики и экологии министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Мы отделяем деятельность НАК "Нафтогаз" от транспортировки. И важно, что для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку. Почему подписание договора на транспортировку важно? Отделение - это деполитизация вопроса. Мы больше не будем находиться под политическим давлением, когда нам снова говорят, что надо подписать договор на транспортировку газа", - сказал Оржель.

По его словам, теперь в Украине европейские правила, европейские требования и только на базе логики получения прибыли и взаимовыгодного сотрудничества мы будем подписывать договоры на транспортировку.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы, которые есть у нас в хранилищах и на те запасы, которые есть в европейских газохранилищах, мы с вами можем стать свидетелями одной из исторически самых низких цен на газ этой зимой", - отметил Оржель.

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По словам министра, очень большой объем газа в европейских хранилищах принадлежит Газпрому. То есть те, кто хочет заработать на цене и на том, что есть определенные предостережения на рынке относительно отсутствия объема газа.

"В активном диалоге с нашими европейскими партнерами мы делаем абсолютно все, чтобы обеспечить подписание транспортировки газа украинской газотранспортной системой. Это доход в госбюджет, это доход в 3 млрд долларов", - подчеркнул Оржель.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отправил российскому ПАО "Газпром" ответ на предложение о транзите газа, где указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Добавим, что 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.