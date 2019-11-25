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Оржель ожидает, что до 26 декабря завершится полная сертификация оператора ГТС Украины

Оржель ожидает, что до 26 декабря завершится полная сертификация оператора ГТС Украины

Алексей Оржель

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель ожидает, что до 26 декабря произойдет полная сертификация ООО "Оператор ГТС Украины". Об этом он заявил на брифинге по изменениям в сфере энергетики и экологии, передает корреспондент УНН.

"В эту пятницу мы уже получили предварительное сертификацию украинского регулятора - украинского газотранспортного оператора. Документы уже направлены в Energy Community, тот, кто подтверждает сертификацию. Я думаю, что до 26 декабря мы получим полную сертификацию ГТС", - сказал Оржель.

По его словам, проекты договоров, как того требует европейское законодательство, уже отправлены Газпрому.

"Надеюсь, что и российская сторона, несмотря на то, что обеспечение безопасности поставок, стабильность безопасности поставок увеличивает политически и экономически преимущество газа, как топлива по снабжению. Я думаю, что российская сторона также заинтересована в том, чтобы подписать договор на транспортировку", - отметил Оржель.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины". За соответствующее решение члены НКРЭКУ проголосовали 22 ноября на заседании.

Как сообщил УНН, НАК "Нафтогаз Украины" отправил российскому ПАО "Газпром" ответ на предложение о транзите газа, где указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Добавим, что 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.

Источник: УНН
Теги: газ, ГТС, Украина, Алексей Оржель
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