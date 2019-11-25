В райадминистрациях в Запорожской области планируются массовые сокращения

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В течение двух месяцев районные государственные администрации Запорожской области должны сократить 680 работников. Об этом сообщается в распоряжении главы Запорожской ОГА, передает УНН.

"... с целью оптимизации структуры и штатных расписаний районных государственных администраций области, обязываю уменьшить с 01.02.2020 предельную штатную численность работников районных государственных администраций Запорожской области согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Всего предельная штатная численность работников райгосадминистраций области уменьшится на 680 человек.

Первая по количеству сокращений - Васильевская РГА - 61 человек, а последняя - Великобелозерская РГА - 8 работников. Запорожскую же РГА планируют сократить на 55 человек.

Департамент финансов областной государственной администрации при определении объемов фондов оплаты труда работников и расходов на содержание районных государственных администраций попросили учесть изменения в предельной штатной численности.

Как ранее писал УНН, Гончарук сообщил, что государственный бюджет Украины на 2020 год формировался с учетом того, что будут сокращаться районные государственные администрации.