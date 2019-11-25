Украина откажется от украинского спирта - законопроект Зеленского

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Из законодательства Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" изъяли норму, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения. Об этом свидетельствует сравнительная таблица к так называемому "спиртовому" законопроекту Зеленского № 2300, принятого в первом чтении, передает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Так, законопроект № 2300 предусматривает полное изъятие следующей нормы, которая имеется в действующем законодательстве Украины.

"Производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины осуществляется с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом Украины", - говорится в сравнительной таблице.

Кроме того, по имеющейся информации УНН, правки Офиса Президента к законопроекту № 2300 (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предусматривают разрешение на импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года.

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект о демонополизации спиртовой отрасли. Инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и "убивает" ГП "Укрспирт" , говорят эксперты.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, замечания Главного научно-экспертного управления ВР и двух выводов комитетов, в частности бюджетного, Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении.

Правда, решение главного Комитета было принято под гарантию встречи с Президентом и подготовки фундаментальных изменений в законопроект. Встреча должна была состояться 19 ноября и была перенесена на неопределенное время.

Среди главных предложений изменений в законопроект (на которых настаивают в том числе и профсоюзы) - проводить демонополизацию спиртовой отрасли после приватизации ГП "Укрспирт", чтобы не превратить государственные заводы в металлолом и не оставить на улице сотрудников государственной компании. Также включить предохранители, которые не позволят уничтожить спиртовую отрасль в Украине, заменив ее иностранным товаром российского, белорусского или молдавского происхождения.