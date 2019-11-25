КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Вадим Пристайко осудил надругательство над памятником Шолом-Алейхему, назвав это проявлением антисемитизма. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Акт антисемитизма над памятником Шолом-Алейхему в Киеве отвратительный, ужасный и требует скорейшего расследования. Преступник или преступники должны быть привлечены к ответственности", - написал Пристайко в Twitter.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций осудил надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве, назвав это актом вандализма и покушением на межнациональный и межрелигиозный мир в Украине.

Как сообщалось ранее в УНН, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что неизвестные обрисовали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему. После чего полиция открыла уголовное производство.