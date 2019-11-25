Глава Совета НБУ оценил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за продолжение конструктивного сотрудничества с Международным валютным фондом, и кредиты МВФ помогли бы Украине спокойнее рассчитаться с внешними долгами. Однако сотрудничество, если оно требует отказа от проактивного государственного участия в экономике, может нанести и прямой ущерб. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Очередная миссия МВФ в очередной раз поехала. А у нас уже начались ссоры-споры: как без программы с МВФ мы будем осуществлять наши реформы. Всегда задавал себе вопрос: кому нужны наши реформы - нам или МВФ, и что без программы мы их не должны делать? Конечно сотрудничество с МВФ важно, наша страна в непростом положении. Я за продолжение конструктивного сотрудничества с МВФ (говорю для тех, кто сейчас начнет выдвигать всякие шизофренические конструкции и обвинения)", - отметил Данилишин.

Он заявил, что объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 миллиарда гривен, в том числе 120,3 миллиарда гривен на погашение внешнего долга.

"Кредиты МВФ помогли бы нам спокойнее рассчитаться с внешними долгами. Однако сотрудничество, если оно требует отказа от проактивного госучастия в экономике, может нанести нам и прямой ущерб. Кстати, с 2016 года Украина получила около 7 млрд долл. США кредитов МВФ. Прямые иностранные инвестиции за 2016-й - первую половину 2019-го (если их так можно назвать) составляли 8,9 млрд долл. США. У нас и так госсектор составляет всего 13%, по мировым меркам это не так уж и много", - отметил председатель Совета НБУ.

При этом Данилишин отметил, что правильно сказал Президент Украины Владимир Зеленский - работать с МВФ необходимо, но, при этом, надо всегда помнить о своих национальных интересах.

"...МВФ по-прежнему продолжает рекомендовать почти однотипный набор правил поведения, которые им предусмотрены (приватизация, дерегулирование, снижение участия государства в экономике) для развивающихся стран", - продолжал он.

"...А как насчет госсубсидий и госзаказов технологическим инноваторам Илону Маску и Питеру Тилю? Может госорганам США также следует уйти из экономики, если они дают такие советы нам? Вот и получается, что гораздо легче давать советы другим, чем самим их соблюдать (или так - "Советы как касторка, ее лучше давать другим, чем принимать самому")", - отметил Данилишин.

Он отметил, что в МIТ (Массачусетский технологический институт, США) есть такой принцип: "Неповиновение выше покорности. Никто еще не получил Нобелевскую премию за то, что делал то, что ему говорят".

"...Мы не должны слепо следовать рекомендациям "злых самаритян", которые почему-то по-своему видят наше развитие. К сожалению, его не ощущаем мы. Мы должны опираться на правильные практики стран третьего мира, сделавших в свое время индустриальные рывки. Нам больше подходят методы, которыми руководствовались в странах северо-восточной Азии ("азиатских тигров"). Кстати, следует отметить, что это не национальные азиатские методы развития. Это методы по теории немецкого экономиста XIX века Фридриха Листа, включающие проведение промышленной политики, как необхидного и единого устойчивого образа догнать развитые страны", - отметил Данилишин.

"Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит лишь мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голода. О устойчивом экономическом развитим никакой речи быть не может", - подчеркнул глава Совета НБУ.

Напомним, миссия МВФ завершила визит в Украину 22 ноября, пообещав дискуссии следующими неделями.

Министр финансов Оксана Маркарова по итогам работы миссии МВФ, которая уехала без соглашения, заявила, что "зрады" нет", и правительство активно продвигается к согласованию программы.

Премьер Алексей Гончарук, говоря о визите миссии МВФ, указал, что переговоры с такими институтами не длятся неделю или месяц.

Миссия вела обсуждение с руководством Украины о новой трехлетней программе расширенного кредитования, которая должна заменить программу "стенд бай", размер которой составил 3,9 миллиарда долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.