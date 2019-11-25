Оржель объяснил, почему Украина не соглашается на краткосрочный контракт на транзит газа из РФ
Алексей Оржель
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина не соглашается на предложение России по краткосрочному контракту на транзит газа в Европу тому, что это не выгодно. Об этом заявил Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель на брифинге об изменениях в сфере энергетики и экологии, передает корреспондент УНН.
"Почему отказываемся от краткосрочных контрактов (по транзиту российского газа в Европу - ред.)? Потому что это не выгодно. Долгосрочный контракт дает возможность привлечь долгосрочные дешевые деньги на обновление инвестиций на соответствующие потребности на прокачку газа", - сказал министр.
На вопрос журналистов он также заявил, что считает полученное от РФ письмо с данным предложением неприемлемым.
"Какие для нас (предложения - ред.) неприемлемы? Ну, то письмо, которое мы получили в прошлый понедельник, неприемлемы условиями - отказаться от всех в арбитраже и подписать на год. Такой краткосрочный договор с одной стороны, с другой - абсолютно неприемлемо отказываться от тех арбитражей, которые уже фактически подтвердили те суммы, которые зафиксированы в самих решениях", - отметил Оржель.
Напомним, в минувший понедельник Газпром направил Нафтогазу предложение о продлении на год контракта на транзит газа.
Также сообщалось, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме около 15 млрд кубометров в год.