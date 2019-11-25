Нормализация отношений РФ и ЕС зависит от решения конфликта в Украине - премьер Финляндии

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Нормализация отношений РФ и ЕС зависит от урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Финляндии Антти Ринне на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве, передает УНН.

“Нормализация отношений зависит от разрешения конфликта в Украине. Он создает напряженность между РФ и ЕС”, — сказал премьер.

Он отметил, что у России “ключевая роль” в урегулировании конфликта.

По словам, до нормализации отношений РФ и ЕС предстоит “еще долгий путь”. Ринне также выразил надежду на то, что на встрече “нормандской четверки” по Украине в декабре “можно будет подвинуться по реализации минских соглашений”, поскольку “они являются предпосылкой” для отмены санкций в отношении РФ.

Как отмечал УНН, Финляндия подтвердила выделение дополнительных 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование на Донбассе.