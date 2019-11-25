Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 00:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
11220
Версия для печати

Гривна рекордно окрепла - до 24 грн/долл.

Гривна рекордно окрепла - до 24 грн/долл.

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 26 ноября, на уровне 24,05 грн/долл., передает УНН.

Кроме того, НБУ установил официальный курс гривны к евро на вторник, 26 ноября, на уровне 26,47 грн/евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в последующие три года

Напомним, на 25 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,16 грн/долл.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, гривна
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.