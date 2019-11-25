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Понедельник, 25 ноября 2019, 18:06 • Тоня Туманова • 11220
Гривна рекордно окрепла - до 24 грн/долл.
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 26 ноября, на уровне 24,05 грн/долл., передает УНН.
Кроме того, НБУ установил официальный курс гривны к евро на вторник, 26 ноября, на уровне 26,47 грн/евро.
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Напомним, на 25 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,16 грн/долл.
Источник: УНН