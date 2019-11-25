На Черниговщине будут судить мужчину, который подстрелил товарища на охоте

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На Черниговщине будут судить мужчину, который на охоте случайно подстрелил товарища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Черниговской области.

“Досудебным расследованием установлено, что мужчины 16 августа 2018 года поехали на охоту в охотничьих угодий вблизи с. Глядин, Черниговского района и области. В лесу один из мужчин решил проверить исправность своего гладкоствольного ружья, осуществив из него выстрел, который не произошел. В дальнейшем, охотник передернул затвор и, направив ружье в сторону другого мужчины, совершил повторный выстрел. Вследствие выстрела потерпевшему причинены телесные повреждения в виде сквозного ранения средней трети левого предплечья с многоосколочными переломами обеих костей предплечья, массивного поражения мягких тканей и нервов. Также в месте ранения врачами обнаружена дробь”, — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении мужчины обвинительный акт в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины Черниговской местной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в ведомстве, в случае признания мужчины виновным в совершении преступления, ему может грозить наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал УНН, в Львовской области мужчина во время охоты получил огнестрельное ранение, он госпитализирован в реанимационное отделение больницы.