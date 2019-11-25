Посол Израиля в Украине осудил надругательство над памятником Шолом-Алейхему

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Посол Израиля в Украине Йоэль Лион осудил надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему и пожелал Украине проснуться, чтобы найти виновных. Об этом посол написал на своей страничке в Facebook, передает УНН.

“Еще один антисемитских акт в центре Киева, на статую еврейского писателя Шолом-Алейхема. Украине нужно проснуться. Найти и привести к ответственности виновных. Воспитание против ненависти. Принять определение Международного альянса в память о Холокосте”, — написал Йоэль Лион.

На надругательство отреагировал министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также во Всеукраинском совете церквей.



Напомним, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что неизвестные обрисовали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему.

Полиция открыла уголовное производство.