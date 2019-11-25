Иванисова исключили из "Слуги народа" - Зеленский

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Уже третьего народного депутата - Романа Иванисова - было исключено из "Слуги народа", в партии продолжается очищение. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице Главы государства, передает УНН.

"Третьего депутата по количеству исключили из партии"Слуга народа", и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очистка, потому что мы действительно партия народная, мы служим народу Украины. Мы набрали обычных людей из народа и всегда говорили - если мы будем находить что-то криминальное, какие-то будут новости о договорняках или какие-то уголовные дела ... когда будем находить таких людей, мы будем исключать, потому что у нас монобольшинство", - сказал Президент.

По его словам, самое главное это "не количество депутатов, а чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди".

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, а также приговор.

Напомним, в "Слуге народа" приняли официальное решение в отношении Иванисова.

Ранее парламентская фракция "Слуга народа" во время заседания исключила из своего состава двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.