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Зеленский: пакет законопроектов о референдуме будет принят в ближайшее время

Зеленский: пакет законопроектов о референдуме будет принят в ближайшее время

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пакет законопроектов о народовластии (референдум) будет принят в ближайшее время. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook-странице Главы государства, передает УНН.

“Приняли закон в первом чтении закон о рынке земли, земельная реформа, снятие моратория на продажу земли... Мы этим очень гордимся, и, как мы и обещали, перед вторым чтением нашего законопроекта мы внесем изменения, касающиеся продажи земли иностранцам — физическим лицам и иностранным компаниям, возможность приобрести украинскую землю иностранцам будет только после решения референдума... Поэтому пакет законопроектов о народовластии — это и есть референдум — обязательно их примем в ближайшее время”, — сказал Президент.

Относительно рынка земли он добавил, что “перед вторым чтением уменьшим лимит и обязательно в следующем году мы планируем — и это уже заложено в новом бюджете — выделить 4 миллиарда на поддержку маленьких фермеров”.

Напомним, ранее председатель партии “Слуга народа” и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил, что законопроект о референдуме может быть поддержан в первом чтении уже в январе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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