В Киеве задержали инспектора по охране окружающей среды на взятке 6 тыс. долларов

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Государственный инспектор по охране окружающей среды отдела Управления государственного экологического надзора (контроля) в Киевской области требовал и получил у представителя коммерческого предприятия неправомерную выгоду в размере 6000 долларов за получение заключения экоаудитора, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"По версии следствия, государственный инспектор по охране окружающей среды отдела Управления государственного экологического надзора (контроля) в Киевской области, требовал и получил у представителя коммерческого предприятия неправомерную выгоду в размере 6000 долларов за получение заключения экоаудитора", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия и решаются вопросы о сообщении о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, инспектора пограничного контроля Сумской области будут судить за получение взяток от иностранцев.