Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 00:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7425
Версия для печати

В Киеве задержали инспектора по охране окружающей среды на взятке 6 тыс. долларов

В Киеве задержали инспектора по охране окружающей среды на взятке 6 тыс. долларов

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Государственный инспектор по охране окружающей среды отдела Управления государственного экологического надзора (контроля) в Киевской области требовал и получил у представителя коммерческого предприятия неправомерную выгоду в размере 6000 долларов за получение заключения экоаудитора, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"По версии следствия, государственный инспектор по охране окружающей среды отдела Управления государственного экологического надзора (контроля) в Киевской области, требовал и получил у представителя коммерческого предприятия неправомерную выгоду в размере 6000 долларов за получение заключения экоаудитора", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновник ГФС в Киевской области задержан за 2500 долларов взятки

В прокуратуре отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия и решаются вопросы о сообщении о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, инспектора пограничного контроля Сумской области будут судить за получение взяток от иностранцев.

Источник: УНН
Теги: взятка, Киев, прокуратура, задержание
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.