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Зеленский заявил о начале подготовки к "нормандской встрече"

Зеленский заявил о начале подготовки к "нормандской встрече"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина готова к встрече лидеров в “нормандском формате”, но “надо еще немного поработать”. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице Главы государства, передает УНН.

“Получили дату, подтвержденную четырьмя странами — Украиной, Германией, Францией, Россией, дату нормандской встречи. Дожали, молодцы. Это очень важно — разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и нашей территориальной целостности. Поэтому встреча в „Нормандии“ была подтверждена на прошлой неделе — 9 декабря состоится эта встреча, начинаем готовиться к этой встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать”, — сказал Президент.

По его словам, Украина, к сожалению, теряет своих героев, и чем быстрее будет возможность поговорить о прекращении огня, тем меньше пострадает украинских людей.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что программа саммита в “нормандском формате” находится на стадии подготовки.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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