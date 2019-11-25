Зеленский пожаловался на фальсификат спирта, хоть одновременно "открывает" путь к его контрабанде

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу контрафактного алкоголя. Об этом он сказал в очередном видео-блоге, который обнародовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, по словам Президента, ВР проголосовала за "важный законопроект о демонополизации спиртовой отрасли".

"Приняли очень важные законы - об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и о демонополизации спиртовой отрасли. Очень важный закон, потому что вы знаете, что происходило на наших спиртовых заводах. Во-первых, статистика не очень хорошая, я об этом говорил, что наше государство недополучило около 8 млрд грн в бюджет, а во-вторых, на этих заводах наши люди работали ночью, во вторую, третью, четвертую смену, и это была и незаконная, но что хуже всего - некачественная продукция, которая затем появлялась на полках в разных магазинах, киосках, на рынках, большое количество этого контрафакта", - сказал он, добавив, что "из-за этого было много случаев отравления спиртом".

Вместе с тем, по оценкам экономистов, именно предложенный Зеленским так называемый "спиртовой" законопроект (№2300) не только не решает проблемы некачественного спирта, но и создает благоприятные условия для контрабанды "левого" спирта с "Л/ДНР" и Приднестровья.

Дело в том, что президентская редакция документа №2300 предусматривает отсутствие нормы о производстве алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения.

А правки Офиса Президента к законопроекту № 2300 (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предусматривают еще и разрешение на импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года.

Именно эти обстоятельства будут способствовать контрабанде нелегального спирта в Украину, убежден Александр Охрименко.

По мнению ряда экспертов, законопроект №2300 лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и "убивает" ГП "Укрспирт".

Из-за такой ситуации профсоюз ГП "Укрспирт" анонсировал забастовки и требует встречи с Президентом, чтобы предложить ему пути прибыльной приватизации предприятия и взвешенной демонополизации отрасли с наименьшими рисками для экономики и общества, которое может стать потребителем некачественной, бесконтрольно импортируемой и контрабандной спиртовой продукции. В ОП с диалогом с работниками спиртовых предприятий пока не спешат.

"Слуги народа" в парламенте, в свою очередь, все же пообещали существенно доработать президентскую законодательную инициативу (№2300) ко второму чтению. Также в профильном экономическом Комитет ВР пообещали встретиться и с профсоюзами "Укрспирта". Однако, когда именно может состояться такая встреча пока не сообщили.