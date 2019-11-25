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Лес в смартфоне: Оржель рассказал о предстоящих функциях электронного реестра

Лес в смартфоне: Оржель рассказал о предстоящих функциях электронного реестра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель рассказал о предстоящих функциях электронного реестра "Лес в смартфоне", в частности, внесение координат относительно каждого леса и создание кадастровой карты инженерных коридоров. Об этом он заявил на брифинге по изменениям в сфере энергетики и экологии, передает корреспондент УНН.

"Мы открываем всю информацию в рамках экологии, реестров и информируем каждое предприятие, каждого украинца. Что означает лес в смартфоне? На самом деле это звучит просто, но является более сложным. Более того, наработанный соответствующий законопроект, он согласован на правительстве, это объединение всех реестров", - отметил Оржель.

По его словам, ранее в Украине злоупотребляли тем, что реестр недр и лесов не соответствовал в электронном и печатном виде.

"Мы объединяем все реестры. На публичной кадастровой карте уже есть информация относительно лесов, по водным ресурсам. Более того, в будущем мы выложим на единый ресурс и будет 100% соответствие всех координат по каждому лесу. Мы на кадастровую карту хотим положить все инженерные коридоры. Все сети, данные - это генеральные планы и детальные планы территорий. Каждый, кто зайдет на этот единственный ресурс может онлайн увидеть, что значит земельный участок, который имеет доступ к инфраструктуре, какие есть ресурсы по этому земельному участку", - сказал Оржель.

По его словам, это необходимый реестр перед запуском земельной реформы, чтобы все понимали сколько реально стоит конкретный кусок земли.

Напомним, Государственное агентство лесных ресурсов подключило лесохозяйственные предприятия восьми областей к электронному реестру разрешительных билетов на заготовку древесины и онлайн-карты рубок.

Источник: УНН
Теги: Украина, лес, телефон
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