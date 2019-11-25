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Всемирный банк сделал заявление о возврате в Украине ответственности за незаконное обогащение

Всемирный банк сделал заявление о возврате в Украине ответственности за незаконное обогащение

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Всемирный банк приветствует подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Об этом говорится в заявлении представительства Всемирного банка в Украине на странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников", - говорится в заявлении.

Как отметили в мировом банке, гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые "чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины".

Напомним, 25 ноября Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" № 263-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 октября 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, Украина, законопроект
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