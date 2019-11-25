Лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне обсудят “единый подход к России”

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во время встречи лидеров стран НАТО в Лондоне 4 декабря одной из тем обсуждения станет “подход” Альянса к поведению Российской Федерации. Об этом сегодня сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом, передаёт кореспондент УНН.

"Мы только что обсудили подготовку к встрече лидеров в Лондоне на следующей неделе... Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир. Они дают четкий сигнал о приверженности НАТО поддержке Балтийского региона перед лицом наращивания военной мощи России и модели дестабилизирующего поведения. Мы обсудим наш единый подход к России на встрече лидеров НАТО в Лондоне на следующей неделе", — сказал Генеральный секретар альянса.

По его словам, на встрече лидеров также будут рассмотрены такие вопросы, как, в том числе развитие Китая и новые технологии.

Также Столтенберг и Левитс согласились с незаменимой ролью НАТО в обеспечении безопасности Европы.

Как сообщал УНН, в октябре стала известна программа саммита лидеров стран НАТО в Лондоне.