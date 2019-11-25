Глава Национальной службы здоровья Украины подал в отставку

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня Олег Петренко написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, а также рассказал о причинах своего решения, передает УНН.

"Я сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство ее поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения", - написал Петренко.

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Также он добавил, что больше пока комментировать свое решение не будет.

"Но, продолжение следует. Не переключайтесь .... I'll be back)", - написал Петренко.

Напомним, названо ТОП-5 медучреждений первичного звена по размеру выплаты от НСЗУ.