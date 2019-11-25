В WADA рекомендуют отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года - NYT

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала запретить России участвовать во всех международных соревнованиях в течение четырех лет и ввести новые ограничения для российских спортсменов и команд на Олимпиаде в Токио в следующем году. Об этом пишет издание New York Times, передаёт УНН.

Так, сообщается, что один из ключевых комитетов WADA – Комитет по соответствию - рекомендовал ввести четырехлетний запрет на глобальные виды спорта в отношении России за нарушение антидопинговых правил, в результате чего российские спортсмены и команды могут быть отстранены от участия не только в Олимпийских играх в Токио в следующем году, но и в ряде других крупных соревнований.

Согласно рекомендациям, российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и получать любые завоеванные медали без поднятия государственного флага или музыки гимна.

Предлагаемые наказания были включены в отчет, подготовленный комитетом WADA во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором. Его коллегия в течение нескольких лет расследует соблюдение Россией глобальных антидопинговых правил после более раннего скандала. Среди сделанных выводов - то, что Россия преднамеренно манипулировала базой данных результатов испытаний, переданной WADA в рамках урегулирования более раннего допингового расследования, чтобы скрыть неудачные тесты на допинг российскими спортсменами.

Кроме того, сообщается, что предлагаемые штрафы отразятся на российских видах спорта далеко за пределами Олимпиады. По словам источников издания, которые видели доклад, рекомендации призывают к тому, чтобы руководящие органы, подписавшие Кодекс WADA, - группа, в состав которой, в частности, Международная федерация футбола (FIFA), организатор чемпионата мира 2022 года в Катаре, - запретили России участвовать во всех международных соревнованиях в течение четырех лет.

В докладе также содержится призыв запретить российским государственным чиновникам посещать спортивные мероприятия, а также запретить стране проводить спортивные мероприятия в течение четырех лет или даже подавать заявки на их проведение.

Окончательное решение по предлагаемым наказаниям ожидается 9 декабря, когда совет WADA соберется в Париже. Ожидается, что он согласится с рекомендаціями, пишет издание. Любое решение WADA может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

Как сообщал УНН, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).