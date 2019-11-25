В Ивано-Франковске возможно временное введение "особого режима"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области возможно временное введение "особого режима" из-за антитеррористических учений, которые будут проходить в области 25-26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, сообщается, что в течение 25-26 ноября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, что будет происходить в областном центре "в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения".

"Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - отмечают в управлении.

В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В Управлении призывают граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Россия начала военные учения в Черном море с участием флота и авиации.