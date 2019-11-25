Регистрация
|
Вход
|
Facebook login
USD: 24,16
-0,0294
EUR: 26,72
-0,1124
Об агентстве
RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 ноября 2019
22:07
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
Главная
Новости
Анонсы
Блоги
Друзья ищут дом
Эксклюзивные новости УНН
Политика
Экономика
Агроновости
Киев
Общество
Здоровье
Криминал и ЧП
УНН Lite
Новости Мира
Технологии
Спорт
Культура
Мультимедиа
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Законопроект Зеленского "откроет" контрабанду левого спирта с "Л/ДНР" и Приднестровья - экономист
В Киеве туристический сбор вырос на 73%
"Спиртовой" законопроект Зеленского нельзя принимать без вывода бюджетного комитета - Куличенко
ВАКС будет избирать меру пресечения Садовому в среду
Во Львове горел жилой дом
Диетолог рассказала, как недостаток сна влияет на аппетит
В Киеве за выходные от обморожения пострадал один человек
Синоптики сообщили, какую погоду ожидать в Украине завтра
В Харькове произошел пожар возле зоопарка
В Харькове ограбили нардепа из "Слуги народа"
Показать еще
Стрим УНН
Фото
Видео
X-files
Публикации
RSS
Экономика
О контрабанде с "контрабандистом": первое большое интервью с Орестом Фирманюком
Четверг, 21 ноября 2019, 14:43
• Ирина Макаренко
Политика
WANTED. Следствие по сбитому Боингу МН17 ищет свидетелей
Воскресенье, 17 ноября 2019, 18:15
• Марианна Присяжнюк
Политика
Продажа госимущества в "турборежиме": забракованный законопроект Зеленского по спирту хотят продвинуть на голосование
Вторник, 12 ноября 2019, 14:37
• Ирина Макаренко
Погода
Погода в
Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Погода в Луганске
Погода в Запорожье
Новости:
Политика
Вернуться к списку
RSS
Архив
Понедельник, 25 ноября 2019, 21:53
•
Саша Картер
•
3105
Версия для печати
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Источник:
УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в
Viber
и канал новостей в
Telegram
Свежие новости раздела
Понедельник, 25 ноября 2019
22:00
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: подробности
21:27
Глава Национальной службы здоровья Украины подал в отставку
20:45
Лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне обсудят “единый подход к России”
20:34
В Украине усилят ответственность за фальсификацию лекарств - Зеленский подписал закон
20:22
Всемирный банк сделал заявление о возврате в Украине ответственности за незаконное обогащение
Новости по теме
Понедельник, 25 ноября 2019
20:12
Лес в смартфоне: Оржель рассказал о предстоящих функциях электронного реестра
19:42
Зеленский пожаловался на фальсификат спирта, хоть одновременно "открывает" путь к его контрабанде
19:29
Президент прокомментировал ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы
19:21
Судил активистов Евромайдана: бывшему судье сообщили о подозрении
19:12
Зеленский заявил о начале подготовки к "нормандской встрече"
Политика
|
Экономика
|
Киев
|
Криминал и ЧП
|
Продукты
|
Услуги
|
Контакты
|
Вход
|
Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019.
Privacy Policy
. Разработка сайта:
Argentum IT Lab
.
Устанавливайте мобильное приложение