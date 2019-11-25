Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 ноября 2019 22:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2085
Версия для печати

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: подробности

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: подробности

Владимир Зеленский и Владимир Путин

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным возвращение захваченных у Керченского пролива кораблей и транзит российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении ОП.

Отмечается, что Глава государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей.

"Вместе с тем Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах. Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что обратится к России, чтобы Украине вернули оборудование с катеров "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.