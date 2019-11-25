Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: подробности

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным возвращение захваченных у Керченского пролива кораблей и транзит российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении ОП.

Отмечается, что Глава государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей.

"Вместе с тем Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах. Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что обратится к России, чтобы Украине вернули оборудование с катеров "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".