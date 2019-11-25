В Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Зеленский

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президенты Украины и России во время телефонного разговора договорились о "продолжении контактов на различных уровнях", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

"С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в "нормандском формате" по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, а также транзит газа.

"Подробно обсуждены газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и восстановления прямых поставок российского газа в Украину", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Кремля, во время разговора стороны "договорились о продлении контактов на различных уровнях".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным возвращение захваченных у Керченского пролива кораблей и транзит российского газа через территорию Украины.