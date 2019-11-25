Один из лучших бомбардиров "Манчестер Сити" пропустит матч с "Шахтером"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с “Шахтером” и рассказал о кадровой потере накануне противостоянии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

Принять участие в матче не сможет аргентинский форвард Серхио Агуэро.

“К сожалению, его (Агуэро — ред.) не будет несколько недель, он пропустит ряд игр. Однако как долго это будет продолжаться, я не знаю. У него проблема с передним мышцей”, — заявил Гвардиола.

Отметим, что Агуэро является лучшим бомбардиром “горожан” в АПЛ — 9 голов. В трех матчах Лиги чемпионов на его счету два гола.

Примечательно, что в первом матче команд этого розыгрыша ЛЧ Агуэро просидел на замене.