Новости: Спорт
Понедельник, 25 ноября 2019, 23:10 • Сергей Куркович • 4590
Один из лучших бомбардиров "Манчестер Сити" пропустит матч с "Шахтером"
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с “Шахтером” и рассказал о кадровой потере накануне противостоянии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.
Принять участие в матче не сможет аргентинский форвард Серхио Агуэро.
“К сожалению, его (Агуэро — ред.) не будет несколько недель, он пропустит ряд игр. Однако как долго это будет продолжаться, я не знаю. У него проблема с передним мышцей”, — заявил Гвардиола.
Отметим, что Агуэро является лучшим бомбардиром “горожан” в АПЛ — 9 голов. В трех матчах Лиги чемпионов на его счету два гола.
Примечательно, что в первом матче команд этого розыгрыша ЛЧ Агуэро просидел на замене.
Источник: УНН