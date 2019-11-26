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Глава Минздрава назвала услуги медучреждений, которые государство будет финансировать по завышенному тарифу

Глава Минздрава назвала услуги медучреждений, которые государство будет финансировать по завышенному тарифу

Зоряна Скалецкая

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения рассказали какие медицинские услуги государство профинансирует по завышенному тарифу. Об этом сказала руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Пациенты получают 4 приоритетных направления, которые будут профинансированы по повышенному тарифу — это инсульты, инфаркты, роды и неонатальная помощь (медицинские услуги для новорожденных — ред) ... плюс 6 видов диагностик, плюс амбулаторная, стационарная, хирургическая помощь”, — сказала Скалецкая.

По ее словам, в следующем году, 72 миллионов гривен будут распределены через через контракты с учреждениями здравоохранения.

“Это большой шаг в реформировании, а с другой стороны большой вызов для руководителей учреждений”, — сказала министр.

Напомним, вчера председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко подал в отставку.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, услуги, Зоряна Скалецкая
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