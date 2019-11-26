Президент дал начало конкурса на должность заместителя главы ГУД

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие должности заместителя Руководителя Государственного управления делами. Соответствующий документ № 414/2019-рп был опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

“Согласно части второй статьи 23 Закона Украины „О государственной службе“ 1. Объявить конкурс на занятие должности заместителя руководителя Государственного управления делами. 2. Утвердить Условия проведения конкурса на занятие должности заместителя руководителя Государственного управления делами (прилагаются)”, — говорится в документе.

Согласно условиям конкурса, информация от кандидатов принимается до 18 часов 5 декабря. Их оценивание начнется в 10 часов 11 декабря на ул. Прорезной, 15.

Напомним, ранее Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств” № 284-IX, который Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года.