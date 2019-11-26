Новости: Политика
Вторник, 26 ноября 2019, 01:45 • Илья Нежигай • 3120
Президент сменил главу РГА в Херсонской области
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшую и назначил нового главу РГА в Херсонской области. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях президента 415/2019 и 416/2019 соответственно, передает УНН.
“Уволить Тарасову Наталью Александровну с должности председателя Верхнерогачицкой районной государственной администрации Херсонской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”, — говорится в распоряжении.
А уже в следующем документе, Зеленский назначил на эту должность Ларченко Евгения Анатольевича.
Согласно декларации Ларченко, он является владельцем двух земельных участков и жилого дома.
Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ.
Источник: УНН