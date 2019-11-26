Президент сменил главу РГА в Херсонской области

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшую и назначил нового главу РГА в Херсонской области. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях президента 415/2019 и 416/2019 соответственно, передает УНН.

“Уволить Тарасову Наталью Александровну с должности председателя Верхнерогачицкой районной государственной администрации Херсонской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”, — говорится в распоряжении.

А уже в следующем документе, Зеленский назначил на эту должность Ларченко Евгения Анатольевича.

Согласно декларации Ларченко, он является владельцем двух земельных участков и жилого дома.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ.