Российского активиста Котова, который выступал в защиту украинских политзаключенных, этапировали из Москвы

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократное нарушение правил участия в митингах, этапировали из Москвы. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам адвоката, Котова увезли во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок. Во вторник Эйсмонт планирует прибыть в местную колонию, чтобы узнать о состоянии здоровья подзащитного после этапирования.

Константин Котов — 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с единичными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

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С марта по август активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.

5 сентября Константин Котов был осужден на четыре года лишения свободы.