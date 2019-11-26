Стало известно, когда запустят третий энергоблок Южно-Украинской АЭС

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Энергоблок № 3 Южно-Украинской атомной электростанции запустят после проведения планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на запись Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.

“25 ноября 2019 года в Государственной инспекции ядерного регулирования было проведено совещание по рассмотрению вопросов готовности энергоблока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции к пуску после планово-предупредительного ремонта с перегрузкой активной зоны реактора, под председательством Бориса Столярчука, директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок — заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины”, — говорится в сообщении, и отмечается, что в мероприятии также приняли участие руководители государственных ого предприятия “НАЭК “Энергоатом” и Южно-Украинской атомной электростанции.

По итогам совещания Госатомрегулирования принято решение о “выдаче отдельного письменного разрешения на пуск энергоблока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции после проведения планово-предупредительного ремонта с перегрузкой активной зоны”.

Напомним, МАГАТЭ проводит инспекцию на третьей очереди Чернобыльской АЭС.

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