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Итоги квалификации Евро-2020: Украина в топ-5 защитных сборных

Итоги квалификации Евро-2020: Украина в топ-5 защитных сборных

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола опубликовала информацию о лучших сборных в защитном компоненте по итогам квалификации Евро-2020, сообщает УНН.

В восьми поединках отбора к Евро-2020 национальная сборная Украины пропустила четыре мяча. Этот результат позволил нашей сборной занять четвертое место (среди 55-ти участников) в реестре команд с прочной защитой по итогам всего соревнования.

Лучше украинцев оказались только сборные Бельгии и Турции, у которых по 3 пропущенных мяча в 10 играх. Тройку замкнула Италия — 4 гола в 10 баталиях.

Примечательно, антилидером данной классификации оказалась сборная Сан-Марино с 51 пропущенным мячом. В список худших также относятся Лихтенштейн и Гибралтар — с 31 пропущенным голом.

Заметим, что по одному мячу в ворота Андрею Пятову забили Люксембург и Португалия, и дважды “сине-желтых” огорчила Сербия в поединке, который был лишен для Украины турнирного значения.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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