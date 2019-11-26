В ООН рекомендовали увеличить соцрасходы в мире более чем на 500 млрд долларов в год

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Расходы на нужды детей, матерей, людей с инвалидностью и пенсионеров необходимо увеличить в мире более чем на 500 млрд долларов в год. Это необходимо для обеспечения всеобщего охвата базового социальной защиты. Об этом говорится в опубликованном в понедельник вечером в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), передает УНН.

“Расходы на покрытие потребностей должны резко возрасти, чтобы достичь всеобщего охвата основным набором мер социальной защиты”, — отмечают авторы доклада. По их словам, для этого “необходимо инвестировать ежегодно более 500 млрд долларов в год”. Речь идет о детских пособиях, помощи матерям с новорожденными детьми, выплат по инвалидностям и пенсии по возрасту.

Изучив ситуацию в 134 странах, эксперты МОТ пришли к выводу, что сейчас в мире лишь 8,5% детей охвачены социальной защитой. В странах с низкими доходами на душу населения пенсии получают только 15,3% людей старшего возраста, а в государствах со средним и высоким доходами этот показатель составляет 35% и 90% соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН: Насилие против женщин — самое распространенное нарушения прав человека в мире

“Мы уверены, что общий социальную защиту может стать целью, которую можно достичь с помощью массированных инвестиций, включая предоставление международной помощи на цели развития государствам с низкими доходами”, — заявила в связи с публикацией доклада заместитель директора департамента социальной защиты МОТ Валери Шмитт.

В МОТ подсчитали, что для полного охвата детей, женщин, людей с инвалидностью и пожилых людей мерами поддержки нужно увеличить на 5,6% ВВП в год (27 млрд долларов) расходы на эти цели в странах с низкими доходами, на 1,9% (136 млрд долларов) — в странах со средними доходами и на 1,4% (365 млрд долларов) — в государствах с высокими доходами.

Авторы доклада считают, что средства можно найти, в частности, путем повышения доходов от налогов, расширение международной помощи и пресечения незаконных финансовых потоков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 72% жертв торговли людьми являются женщины и девочки — ООН