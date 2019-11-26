Полиция применила водометы для разгона митингующих в Тбилиси

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Грузинская полиция в ночь на вторник использовала водометы для разгона участников митинга у стен парламента в Тбилиси. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Лидер партии “Новая Грузия” Георгий Вашадзе рассказал журналистам агентства о задержании нескольких человек, в том числе политика-оппозиционера.

Участники акции в поддержку внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе приступили в понедельник к пикетированию входов в здание высшего законодательного органа страны.

Они пытаются лишить депутатов возможности провести во вторник пленарное заседание.

Протесты начались после того, как 14 ноября парламент Грузии не поддержал законопроект о проведении в 2020 году выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Летом этого года правящая партия “Грузинская мечта” под давлением протестов обещала отказаться от парламентских выборов по мажоритарной системе.