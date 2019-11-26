Тренер "Шахтера" рассказал о плане на игру с "Манчестер Сити"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру провел пресс-конференцию накануне поединка Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Нас ждет очень затратная игра. Важно рассчитывать абсолютно на всех ребят, которые сейчас доступны. Тайсон не прилетел из-за травмы. Но стоит концентрироваться не на тех, кто остался в Киеве, а на тех, кто с нами и готов принять участие в матче. Когда ты с мячом — атакуешь, когда без — обороняться, это понятно. И все же постараемся показывать свой футбол. Мы не приехали сюда, чтобы сесть, закрыться и ожидать постоянных атак “Сити”. Зная, что будет трудно, попробуем правильно раскрыть зоны и найти нужные пути к воротам “Манчестер Сити”, — признался португалец.

Специалист заявил, что не планирует менять тактическую схему несмотря на отсутствие трех игроков в обойме своего коллектива.

“Три, четыре или пять защитников — можно менять постоянно. Но мы всегда стараемся оставаться собой. До сих пор команда всегда играла одинаково, и в связи с отсутствием трех футболистов — Тайсона, Марлоса и Дентиньо — менять тактическую схему мы не будем. Очень важно идти своим путем. Мы верим, что только так, с нашей игрой, мы можем добиться хороших результатов”, — добавил Каштру.

Стоит отметить, что “Манчестер Сити” девятый раз подряд играет на групповом этапе. Они не пропустили ни одного розыгрыша с сезона 2011/12, а последние шесть лет выходили как минимум в 1/8 финала.